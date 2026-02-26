Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня с рабочим визитом находится в России Александр Григорьевич Лукашенко. И два президента проведут заседание высшего государственного совета союзного государства. Традиционно очень важное мероприятие с богатой повесткой дня», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, после заседания пройдет рабочий завтрак. Российскую сторону на нем представят премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что мероприятия направлены на продолжение процесса интеграции союзного государства.
8 февраля Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. По данным пресс-службы белорусского президента, основной темой обсуждения стала подготовка заседания Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры обсудили сроки его проведения, повестку, а также реализацию совместных проектов и актуальные вопросы двусторонних отношений.