Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня с рабочим визитом находится в России Александр Григорьевич Лукашенко. И два президента проведут заседание высшего государственного совета союзного государства. Традиционно очень важное мероприятие с богатой повесткой дня», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, после заседания пройдет рабочий завтрак. Российскую сторону на нем представят премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что мероприятия направлены на продолжение процесса интеграции союзного государства.

8 февраля Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. По данным пресс-службы белорусского президента, основной темой обсуждения стала подготовка заседания Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры обсудили сроки его проведения, повестку, а также реализацию совместных проектов и актуальные вопросы двусторонних отношений.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь