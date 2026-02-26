Песков назвал отчет Мишустина о работе кабмина содержательным

25 февраля Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2025 г. Он напомнил, что кабмин и парламент смогли разработать и принять «сложный бюджет», для чего был реализован ряд «непростых решений», в частности по изменению налоговой системы. С начала 2026 г. вступили в силу нормы о повышении ставки НДС с 20 до 22% и о расширении периметра плательщиков этого налога, куда вошли компании и ИП на упрощенной системе налогообложения с годовым доходом выше 20 млн руб.