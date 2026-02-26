Песков назвал отчет Мишустина о работе кабмина содержательным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал отчет о работе правительства, с которым выступил председатель кабмина Михаил Мишустин в Государственной думе, как очень глубокий и содержательный.
«Собственно, это констатировалось нашими народными избранниками, которые тоже дали высокую оценку», – подчеркнул он на брифинге.
Представитель Кремля не стал комментировать решение перенести это мероприятие с апреля на февраль.
25 февраля Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2025 г. Он напомнил, что кабмин и парламент смогли разработать и принять «сложный бюджет», для чего был реализован ряд «непростых решений», в частности по изменению налоговой системы. С начала 2026 г. вступили в силу нормы о повышении ставки НДС с 20 до 22% и о расширении периметра плательщиков этого налога, куда вошли компании и ИП на упрощенной системе налогообложения с годовым доходом выше 20 млн руб.
Представитель кабмина добавил, что одним из ключевых фокусов работы правительства было улучшение качества жизни семей с детьми и повышения рождаемости. Среди ключевых мер он назвал адресную помощь семьям с детьми с низкими доходами через единое пособие, увеличение вдвое стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей, а также регулярную индексация материнского капитала и социальных пособий.
Вырос и размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей, научных организаций, а в страховой стаж стали включаться все периоды ухода за детьми до полутора лет.