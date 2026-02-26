Газета
В МИДе разъяснили послу Венгрии позицию РФ по урегулированию конфликта с Украиной

Ведомости

Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с послом Венгрии в РФ Норбертом Конкоем, чтобы прояснить позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта, сообщает российское дипведомство на своем сайте.

«Главе [венгерской] дипломатической миссии разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта с акцентом на необходимость устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

В ходе встречи также подтвержден настрой на развитие конструктивного двустороннего диалога между Россией и Венгрией.

24 января директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что для решения конфликта на Украине необходимо искоренить первопричины кризиса, созданного при участии Запада, и устранить порожденные им угрозы безопасности.

Полищук добавил, что Украина должна вернуться к внеблоковому, безъядерному, нейтральному статусу, обеспечить права русскоязычного населения и отказаться от неонацистской идеологии.

