Экс-мэр Череповца Роман Маслов избран сенатором от Вологодской области
Бывший мэр Череповца Роман Маслов стал сенатором от законодательного собрания Вологодской области. О принятом решении сообщил председатель регионального парламента Роман Заварин.
Известно, что кандидатуру Маслова выдвинула фракция «Единой России».
«Поздравляю Романа Эдуардовича с назначением на этот высокий и ответственный пост. Уверен, что мы будем работать в тесном взаимодействии для защиты интересов вологжан и устойчивого развития региона», – написал Заварин в своем Telegram-канале.
По его словам, назначение Маслова в Совет Федерации свидетельствует о признании его профессионализма и опыта работы. Председатель заксобрания отметил, что новый сенатор имеет значительный управленческий стаж и богатую практику решения социальных и экономических задач.
Утром 18 февраля Маслов объявил о досрочном уходе с поста мэра и переходе на работу в региональный парламент. В обращении к горожанам он подчеркнул, что такое решение далось ему нелегко.
Маслову 37 лет. Он окончил Череповецкий государственный университет, начинал карьеру в сфере молодежной политики. В 2017 г. был избран депутатом городской думы, в 2022 г. возглавил ее, затем руководил Череповецким районом. В марте 2025 г. занял должность мэра Череповца – второго по величине города региона.
12 января «Ведомости» писали, что назначение нового сенатора от заксобрания Вологодской области взамен перешедшего в Смоленскую область Воробьева может быть отложено. Источники издания в региональном парламенте и депутат Госдумы Алексей Канаев отмечали отсутствие определенности и сильных кандидатур среди действующих депутатов.