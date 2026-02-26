Экс-мэр Череповца Роман Маслов избран сенатором от Вологодской области

Маслову 37 лет. Он окончил Череповецкий государственный университет, начинал карьеру в сфере молодежной политики. В 2017 г. был избран депутатом городской думы, в 2022 г. возглавил ее, затем руководил Череповецким районом. В марте 2025 г. занял должность мэра Череповца – второго по величине города региона.