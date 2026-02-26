Газета
Главная / Политика /

Дмитриев после переговоров отдает футболки с цитатами жене

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров отдает футболки с цитатами про Россию своей жене – первому заместителю гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталье Поповой. Об этом она рассказала журналисту Александру Юнашеву.

«Даже по футболочкам он сам принимает решения, это я у него потом забираю. Говорю: «Дай поносить». Там много – «Россия – страна, которая ничего не боится», потом у меня толстовки с «Орешником» тоже шикарные. Но их только на специальные мероприятия», – сказала Попова.

По ее словам, о ходе переговоров Дмитриев ей не рассказывает.

В феврале Дмитриев принял участие в переговорном процессе в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Дмитриева «отдельный трек» в рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.

