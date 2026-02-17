Дмитриев опубликовал фото из Женевы с тематической песней

Переговоры России, США и Украины в Женеве запланированы на 17–18 февраля. По данным Кремля, на них предполагается обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, включая территориальную проблематику. Делегация России будет расширена до 20 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Помимо Владимира Мединского, который ее вновь возглавит, в нее войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.