Дмитриев опубликовал фото из Женевы с тематической песней
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из Женевы в своем аккаунте в Instagram
Кадр сделан из салона авто в темное время суток. Публикацию он сопроводил песней Nights in Geneva («Ночи в Женеве») исполнителя Джоша Виетти.
16 февраля сообщалось, что Дмитриев примет участие во встрече в Женеве. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у него будет «отдельный трек» в рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.
Переговоры России, США и Украины в Женеве запланированы на 17–18 февраля. По данным Кремля, на них предполагается обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, включая территориальную проблематику. Делегация России будет расширена до 20 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Помимо Владимира Мединского, который ее вновь возглавит, в нее войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.
17 февраля Песков также заявил, что ожидать новостей по итогам первого дня переговоров не стоит, поскольку работа продолжится 18 февраля. «Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что планируется, что работа продолжится и завтра», – сказал он. Представитель Кремля также подчеркнул, что все будет проходить в закрытом от прессы режиме.