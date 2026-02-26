Газета
Политика

Путин и Лукашенко открыли заседание государственного совета Союзного государства

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Планируется, что политики рассмотрят совместную работу по реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг. и примут решения о дальнейшем развитии интеграционного сотрудничества.

26 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что после заседания пройдет рабочий завтрак. Российскую сторону на нем представят премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

