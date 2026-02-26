Лукашенко: белорусы не ездят в Европу, больше в Москву

Он подчеркнул, что власти планируют рассмотреть вопросы развития железнодорожного и другого транспортного сообщения между соседними регионами двух стран. По мнению Лукашенко, такие шаги укрепляют союзные отношения на практике. «Не надо никого уговаривать быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать вот эти шаги для людей», – заявил он.