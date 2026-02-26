Лукашенко: белорусы не ездят в Европу, больше в Москву
Белорусы практически перестали ездить в Европу и все чаще направляются в Россию, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
По его словам, после увеличения числа поездов типа «Ласточка» между Белоруссией и Москвой пассажиропоток резко вырос. «Как только вы ввели дополнительные "Ласточки", у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву, и сегодня уже их [поездов] недостаточно», – отметил он.
Лукашенко добавил, что, по докладам, белорусы «в Европу вообще не едут». «Все едут на Восток – меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию», – сказал президент.
Он подчеркнул, что власти планируют рассмотреть вопросы развития железнодорожного и другого транспортного сообщения между соседними регионами двух стран. По мнению Лукашенко, такие шаги укрепляют союзные отношения на практике. «Не надо никого уговаривать быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать вот эти шаги для людей», – заявил он.
26 февраля Лукашенко и президент России Владимир Путин проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Планируется, что политики рассмотрят совместную работу по реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг. и примут решения о дальнейшем развитии интеграционного сотрудничества.
16 сентября 2025 г. белорусский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Теперь белорусы и россияне, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы самоуправления.