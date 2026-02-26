Газета
Россия и Белоруссия подпишут документ о защите граждан от судов других стран

Ведомости

Россия и Белоруссия подпишут документ об организации совместной защиты своих граждан от преследования судов других государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«Очередным шагом в интересах граждан станет принимаемое сегодня Высшим госсоветом решении по вопросам организации защиты россиян и белорусов со стороны иностранных государств и судебных инстанций», – сказал президент.

16 сентября 2025 г. белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Оно предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при возникновении обвинений.

