Россия и Белоруссия подпишут документ о защите граждан от судов других стран

16 сентября 2025 г. белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Оно предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при возникновении обвинений.