Россия и Белоруссия подпишут документ о защите граждан от судов других стран
Россия и Белоруссия подпишут документ об организации совместной защиты своих граждан от преследования судов других государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
«Очередным шагом в интересах граждан станет принимаемое сегодня Высшим госсоветом решении по вопросам организации защиты россиян и белорусов со стороны иностранных государств и судебных инстанций», – сказал президент.
16 сентября 2025 г. белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Оно предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при возникновении обвинений.