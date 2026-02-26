Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника, летевших на столицу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max.
Спустя восемь минут Собянин заявил о еще одном сбитом дроне.
Мэр столицы добавил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Росавиация 26 февраля временно ограничила работу московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».
В ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.