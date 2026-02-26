Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника, летевших на столицу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max.

Спустя восемь минут Собянин заявил о еще одном сбитом дроне.

Мэр столицы добавил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Росавиация 26 февраля временно ограничила работу московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».

В ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её