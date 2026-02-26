Захарова назвала фейком информацию о переговорах РФ и США по ядерному договору
Информация о якобы российско-американских переговорах в Женеве по вопросу нового договора по контролю за ядерными вооружениями является фейком, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Оставлю на ваш суд вопрос о том, идет ли речь в данном случае о преднамеренном передергивании, или данная вся история возникла в результате прохождения первичных сведений через призму восприятия того или иного журналиста», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).
5 февраля Axios писал, что Россия и США договорились начать обсуждение путей обновления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока его действия.
Трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялись в швейцарской Женеве 17–18 февраля. По словам главы российской переговорной группы и помощника президента РФ Владимира Мединского, диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона.