Захарова: Россия стремится урегулировать вопросы по авиакатастрофе под Актау
Россия нацелена урегулировать оставшиеся вопросы по авиакатастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний», произошедшей в декабре 2024 г. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Нацелены полностью урегулировать все остающиеся вопросы. Знаете, есть такое выражение "перевернуть эту трагическую страницу" в отношениях между нашими странами, и я с удовольствием бы это выражение употребила бы, есть только одно "но". Это не означает, что эта трагедия будет забыта», – сказала она.
25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Самолет упал недалеко от казахстанского аэропорта Актау, из 67 человек, которые были на борту, выжили 29.
Азербайджанские власти заявляли, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2025 г. заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что Россия выплатит компенсации жертвам трагедии и даст правовую оценку действиям тех, кто в этом виноват. Он говорил, что российские ракеты системы ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.