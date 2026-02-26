Al Alam: Иран и США возобновили переговоры в Женеве

Источник Al Jazeera отмечал, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности ядерной программы и достижение взаимопонимания с США, прежде всего в экономической сфере. Предложение, по его данным, включает технические и практические параметры, а также подтверждения отсутствия намерений разрабатывать ядерное оружие.