Политика

Al Alam: Иран и США возобновили переговоры в Женеве

Ведомости

Делегации Ирана и США продолжили непрямые переговоры в Женеве по иранскому ядерному досье. Об этом сообщил телеканал Al Alam.

Речь идет о втором этапе третьего раунда консультаций между сторонами.

26 февраля Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя Ирана передал, что в ходе переговоров Тегеран предложил временно приостановить обогащение урана.

Собеседник телеканала подчеркивал, что иранцы также выразили готовность сократить объемы обогащенного урана до низких уровней и поставить процесс под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Источник Al Jazeera отмечал, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности ядерной программы и достижение взаимопонимания с США, прежде всего в экономической сфере. Предложение, по его данным, включает технические и практические параметры, а также подтверждения отсутствия намерений разрабатывать ядерное оружие.

