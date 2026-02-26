Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 167 БПЛА над регионами России

Ведомости

Силы противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, в том числе 12 – на подлете к Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все аппараты были самолетного типа. Их сбили над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Республикой Крым, а также в Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в своем канале в Мах об уничтожении 12 дронов, направлявшихся к столице. По его данным, на местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне атак 26 февраля Росавиация вводила ограничения на полеты в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Они были сняты в 17:47 мск.

До этого военные сообщали, что в ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов было сбито в Брянской области – семь аппаратов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь