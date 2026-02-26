Силы ПВО за шесть часов уничтожили 167 БПЛА над регионами России
Силы противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, в том числе 12 – на подлете к Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что все аппараты были самолетного типа. Их сбили над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Республикой Крым, а также в Московском регионе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в своем канале в Мах об уничтожении 12 дронов, направлявшихся к столице. По его данным, на местах падения обломков работают экстренные службы.
На фоне атак 26 февраля Росавиация вводила ограничения на полеты в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Они были сняты в 17:47 мск.
До этого военные сообщали, что в ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов было сбито в Брянской области – семь аппаратов.