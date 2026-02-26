Газета
Дмитриев покинул отель в Женеве после переговоров с США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел встречу с американской делегацией. Об этом сообщает «РИА Новости».

Известно, что Дмитриев уехал из гостиницы около 18:30 по местному времени (20:30 мск). До него здание покинули представители США. Всего в отеле он находился более двух часов.

Комментировать итоги переговоров Дмитриев отказался. «Ничего не комментируем, все потом», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

До этого Дмитриев уже участвовал в консультациях в Женеве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда уточнял, что у него «отдельный трек» в составе рабочей группы, занимающейся вопросами экономического взаимодействия.

