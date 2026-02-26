FT: направляемые Киеву БПЛА устаревают до прибытия в страну
Беспилотники, поставляемые Западом на Украину, часто оказываются устаревшими к моменту их прибытия в страну. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По словам командиров и инженеров из украинских подразделений по управлению дронами, многие западные беспилотники нужно переделывать перед применением. В итоге многие западные дроны идут на запчасти.
FT также отмечает, что работа квадрокоптеров и ударных дронов зависит от регулярного обновления программного обеспечения, безопасных каналов связи и цепочек поставок. Эти факторы могут меняться очень быстро – иногда за несколько дней или недель. В связи с этим, техника, которая сегодня считается передовой, уже завтра может оказаться устаревшей, пишет газета.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявлял, что Россия обладает численным преимуществом в живой силе и вооружении над вооруженными силами Украины (ВСУ), оно сохранится вне зависимости от новых пакетов военной помощи.