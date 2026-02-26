Военные Афганистана заявили об уничтожении 15 пакистанских пограничных постов

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном по всей линии Дюранда (демаркационной границе между странами, которая была установлена в 1893 г.) идут с марта 2024 г. При боях в октябре 2025 г. пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.