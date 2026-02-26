Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Военные Афганистана заявили об уничтожении 15 пакистанских пограничных постов

Ведомости

Военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Эта акция стала ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом. Об этом сообщает Tolo News.

Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид в соцсети X сообщил, что в ходе боевых столкновений погибли 40 пакистанских военнослужащих.

Tolo News 26 февраля сообщал, что пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Также столкновения произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном по всей линии Дюранда (демаркационной границе между странами, которая была установлена в 1893 г.) идут с марта 2024 г. При боях в октябре 2025 г. пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь