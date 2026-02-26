Военные Афганистана заявили об уничтожении 15 пакистанских пограничных постов
Военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Эта акция стала ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом. Об этом сообщает Tolo News.
Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид в соцсети X сообщил, что в ходе боевых столкновений погибли 40 пакистанских военнослужащих.
Tolo News 26 февраля сообщал, что пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Также столкновения произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.
Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном по всей линии Дюранда (демаркационной границе между странами, которая была установлена в 1893 г.) идут с марта 2024 г. При боях в октябре 2025 г. пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.