Силы ПВО сбили уже 28 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. 

Всего с начала суток было сбито 28 дронов. 

На фоне атак 26 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Ведомство также вводило аналогичные меры в отношении воздушных гаваней «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения сняли в 17:47 мск.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе 12 дронов, летевших на Москву. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона.

