Силы ПВО сбили уже 28 летевших на Москву беспилотников

Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе 12 дронов, летевших на Москву. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона.