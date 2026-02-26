Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Москвы
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
О введении соответствующих мер в «Домодедово» и «Жуковском» Росавиация сообщила в 16:49 мск, а во «Внуково» и «Шереметьево» – в 17:20 мск.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в общей сложности на подлете к столице силы противовоздушной безопасности (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.