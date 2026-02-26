Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве БПЛА
В общей сложности, на подлете к Москве силы противовоздушной безопасности (ПВО) уничтожили пять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в Max сообщил о еще двух сбитых БПЛА.
До этого Собянин сообщал о трех беспилотниках, которые средства ПВО ликвидировали на подлете к Москве.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Ведомство также вводило аналогичные меры в отношении воздушных гаваней «Домодедово» и «Жуковский».
В ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.