Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве БПЛА

Ведомости

В общей сложности, на подлете к Москве силы противовоздушной безопасности (ПВО) уничтожили пять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в Max сообщил о еще двух сбитых БПЛА.

До этого Собянин сообщал о трех беспилотниках, которые средства ПВО ликвидировали на подлете к Москве.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Ведомство также вводило аналогичные меры в отношении воздушных гаваней «Домодедово» и «Жуковский».

В ночь на 26 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.

