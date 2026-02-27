Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Семь человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане

Ведомости

Семь человек погибли из-за взрыва газа в кафе Шучинска Акмолинской области в Казахстане. Среди них – 16-летняя девочка, сообщает региональный департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным ведомства, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе. Возгорание потушили, спасатели начали разбирать конструкции здания. Они также смогли вынести из кафе восемь газовых баллонов.

В результате происшествия пострадали еще 19 человек. Из них 13 госпитализированы и находятся в Бурабайской районной больнице. Шестеро пострадавших будут проходить лечение амбулаторно.

26 февраля департамент писал, что в результате взрыва и пожара в заведении «Центр плова» погибли шесть человек, еще около 20 человек пострадали. Возгорание было ликвидировано уже в 22:40 мск.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь