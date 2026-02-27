Семь человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане
Семь человек погибли из-за взрыва газа в кафе Шучинска Акмолинской области в Казахстане. Среди них – 16-летняя девочка, сообщает региональный департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) в Instagram (принадлежит Meta
По данным ведомства, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе. Возгорание потушили, спасатели начали разбирать конструкции здания. Они также смогли вынести из кафе восемь газовых баллонов.
В результате происшествия пострадали еще 19 человек. Из них 13 госпитализированы и находятся в Бурабайской районной больнице. Шестеро пострадавших будут проходить лечение амбулаторно.
26 февраля департамент писал, что в результате взрыва и пожара в заведении «Центр плова» погибли шесть человек, еще около 20 человек пострадали. Возгорание было ликвидировано уже в 22:40 мск.