Путин поручил привлечь бойцов спецоперации к разработке автономных систем
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России и фонду «Защитники Отечества» разработать меры, которые позволят привлечь участников спецоперации к разработке и эксплуатации автономных систем. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 г.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен российскому лидеру до 30 апреля 2026 г. После этого ответственные за поручение будут формировать доклад каждые полгода. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин и статс-секретарь – замглавы Минобороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
На совещании 16 января Путин говорил, что в России необходимо немедленно включить в правовое поле не только крупные автономные транспортные средства, но и мелкие устройства. Он приводил в пример роботов-доставщиков. Российский президент также отметил важность разработки и внедрения системы сертификации для различных типов беспилотных систем.