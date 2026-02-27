Путин поручил привлечь бойцов спецоперации к разработке автономных систем

На совещании 16 января Путин говорил, что в России необходимо немедленно включить в правовое поле не только крупные автономные транспортные средства, но и мелкие устройства. Он приводил в пример роботов-доставщиков. Российский президент также отметил важность разработки и внедрения системы сертификации для различных типов беспилотных систем.