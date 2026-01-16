Газета
Главная / Политика /

Что сказал Путин на совещании по вопросам развития автономных систем

Россия должна развивать экспорт беспилотной техники и занимать свое место на мировом рынке, указал президент
Анастасия Брянцева
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам развития автономных транспортных систем. Мероприятие состоялось в электродепо «Аминьевское», расположенном на Большой кольцевой линии московского метро. Об этом сообщает Кремль.

Перед началом совещания Путин осмотрел электродепо «Аминьевское». Ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метрополитена. Также в экспозиции был представлен стенд «Автономные системы в городах», где можно было увидеть беспилотные наземные грузовики, тяжелые воздушные беспилотники, роботакси и роботов-доставщиков, произведенных в России.

«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе мероприятия.

  • Путин поручил подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики. «Речь о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат», – пояснил он.

  • Президент РФ также заявил о необходимости немедленного включения в правовое поле не только крупных автономных транспортных средств, но и мелких устройств, таких как роботы-доставщики. Российский лидер отметил важность разработки и внедрения системы сертификации для различных типов беспилотных систем, а также установления четких и измеримых требований и стандартов для них.

Путин осмотрел первый беспилотный поезд метро в электродепо «Аминьевское»

Политика / Власть

  • Внедрение беспилотной техники – не мода, а необходимость. Кроме того, по мнению Путина, это является путем к укреплению глобальной конкурентоспособности России.

  • Беспилотные системы должны заместить низкоквалифицированный и опасный труд, а также сформировать экономику высоких зарплат.

  • Путин поручил правительству совместно с фондом «Защитники Отечества» привлекать ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками. По его мнению, их опыт, знания и навыки должны быть востребованы и в мирной жизни.

  • Россия должна развивать экспорт беспилотных систем и занимать свое место на большом мировом рынке. Это необходимо для создания мощной и экономически эффективной индустрии беспилотных систем. Среди первоочередных шагов, подчеркнул президент, нужно «сделать таможенные и иные процедуры максимально комфортными для национальных компаний». 

  • Сейчас Россия отстает по автономному транспорту от некоторых стран, где уже массово используют беспилотное такси. 

  • Российский бизнес должен получить комфортные условия для того, чтобы наращивать выпуск беспилотников и их компонентов.

  • Путин планирует в ближайшее время обсудить с высокотехнологичными компаниями план создания и внедрения суверенных технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе национальных языковых моделей.

  • Глава государства поручил своей администрации и правительству РФ представить предложения по росту эффективности управления развитием отрасли автономных систем.

  • России нужно быстрее переходить от тестирования автономных систем к их повсеместному использованию.

