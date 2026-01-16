Что сказал Путин на совещании по вопросам развития автономных систем

Президент РФ также заявил о необходимости немедленного включения в правовое поле не только крупных автономных транспортных средств, но и мелких устройств, таких как роботы-доставщики. Российский лидер отметил важность разработки и внедрения системы сертификации для различных типов беспилотных систем, а также установления четких и измеримых требований и стандартов для них.