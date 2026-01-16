Что сказал Путин на совещании по вопросам развития автономных систем

Что сказал Путин на совещании по вопросам развития автономных системРоссия должна развивать экспорт беспилотной техники и занимать свое место на мировом рынке, указал президент
Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам развития автономных транспортных систем. Мероприятие состоялось в электродепо «Аминьевское», расположенном на Большой кольцевой линии московского метро. Об этом сообщает Кремль.
Перед началом совещания Путин осмотрел электродепо «Аминьевское». Ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метрополитена. Также в экспозиции был представлен стенд «Автономные системы в городах», где можно было увидеть беспилотные наземные грузовики, тяжелые воздушные беспилотники, роботакси и роботов-доставщиков, произведенных в России.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе мероприятия.
Путин поручил подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики. «Речь о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат», – пояснил он.
Президент РФ также заявил о необходимости немедленного включения в правовое поле не только крупных автономных транспортных средств, но и мелких устройств, таких как роботы-доставщики. Российский лидер отметил важность разработки и внедрения системы сертификации для различных типов беспилотных систем, а также установления четких и измеримых требований и стандартов для них.
Внедрение беспилотной техники – не мода, а необходимость. Кроме того, по мнению Путина, это является путем к укреплению глобальной конкурентоспособности России.
Беспилотные системы должны заместить низкоквалифицированный и опасный труд, а также сформировать экономику высоких зарплат.
Путин поручил правительству совместно с фондом «Защитники Отечества» привлекать ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками. По его мнению, их опыт, знания и навыки должны быть востребованы и в мирной жизни.
Россия должна развивать экспорт беспилотных систем и занимать свое место на большом мировом рынке. Это необходимо для создания мощной и экономически эффективной индустрии беспилотных систем. Среди первоочередных шагов, подчеркнул президент, нужно «сделать таможенные и иные процедуры максимально комфортными для национальных компаний».
Сейчас Россия отстает по автономному транспорту от некоторых стран, где уже массово используют беспилотное такси.
Российский бизнес должен получить комфортные условия для того, чтобы наращивать выпуск беспилотников и их компонентов.
Путин планирует в ближайшее время обсудить с высокотехнологичными компаниями план создания и внедрения суверенных технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе национальных языковых моделей.
Глава государства поручил своей администрации и правительству РФ представить предложения по росту эффективности управления развитием отрасли автономных систем.
России нужно быстрее переходить от тестирования автономных систем к их повсеместному использованию.