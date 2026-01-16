Путин поручил ввести в юридическое поле роботов-доставщиков
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости немедленного включения в правовое поле не только крупных автономных транспортных средств, но и мелких устройств, таких как роботы-доставщики. Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного развитию автономных систем, передает Кремль.
Глава государства также отметил важность разработки и внедрения системы сертификации для различных типов беспилотных систем, а также установления четких и измеримых требований и стандартов для них.
Перед совещанием Путин посетил московское электродепо «Аминьевское», где ему показали первый беспилотный поезд метро. Среди других экспонатов были стенд «Автономные системы в городах», где представлены беспилотные наземные грузовики, воздушные тяжелые беспилотники, роботакси и роботы-доставщики российского производства.
23 октября в «Яндексе» сообщили о планах запустить в городах страны к концу 2027 г. 20 000 роботов-доставщиков нового поколения. Таким образом, каждый 10-й курьер «Яндекса» через два года станет роботом. Первые роботы нового поколения станут доставлять заказы уже в ноябре 2025 г. Сначала они будут работать в Санкт-Петербурге и Казани, а также расширят присутствие в Москве. Через год компания планирует производить по 1300 роботов в месяц.