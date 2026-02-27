Путин поручил проработать экспорт российских беспилотников

В документе указано, что правительство совместно с Министерством обороны России, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, а также при участии акционерного общества «Российский экспортный центр» должны создать эффективную модель для экспорта российской продукции, технологий, программного обеспечения и стандартов, включая аспекты, связанные с образовательной деятельностью и созданием инфраструктуры, в области автономных систем, а также для предоставления услуг с их использованием.