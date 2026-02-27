Путин поручил проработать экспорт российских беспилотников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать эффективную модель для экспорта российских беспилотных систем и подобных технологий. Об этом говорится в перечне поручений, утвержденных по итогам совещания о развитии автономных систем, которое состоялось 16 января. Список опубликован на сайте Кремля.
В документе указано, что правительство совместно с Министерством обороны России, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, а также при участии акционерного общества «Российский экспортный центр» должны создать эффективную модель для экспорта российской продукции, технологий, программного обеспечения и стандартов, включая аспекты, связанные с образовательной деятельностью и созданием инфраструктуры, в области автономных систем, а также для предоставления услуг с их использованием.
Доклад по данному вопросу Путин поручил представить 15 июня, далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и директор директор Владимир Селин.
Статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов 20 февраля говорил, что гражданские беспилотные авиационные системы (БАС), по прогнозам, в ближайшие два–три года станут одним из ключевых направлений российского экспорта. «Мы планируем, что беспилотные авиационные системы уже в ближайшие два–три года станут одним из основных направлений экспорта продукции машиностроения, но на этом точно не нужно останавливаться», – сказал он.