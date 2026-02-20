Газета
Главная / Бизнес /

Минпромторг назвал беспилотники одним из ключевых направлений экспорта

Ведомости

Гражданские беспилотные авиационные системы (БАС), по прогнозам, в ближайшие два–три года станут одним из ключевых направлений российского экспорта. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов на форуме «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности» в рамках Недели российского бизнеса.

«Мы планируем, что беспилотные авиационные системы уже в ближайшие два-три года станут одним из основных направлений экспорта продукции машиностроения, но на этом точно не нужно останавливаться», – сказал Чекушов (цитата по «РИА Новости»).

19 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения. По его словам, страна самодостаточна по целому ряду технологических направлений.

10 февраля директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алесь Логинов сообщил, что к концу 2025 г. производителям в РФ удалось локализовать значимую часть производственных процессов и для БАС. По его словам, за последние три года участники отрасли сделали «огромный шаг», так как до этого момента «не было вообще ничего».

