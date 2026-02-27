Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

Ведомости

Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, возглавит заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Это будет первый случай, когда первая леди... будет председательствовать на заседании Совета безопасности», – сказал он прессе (цитата по «РИА Новости»).

1 февраля Bloomberg писал, что документальный фильм «Мелания» (Melania), посвященный жизни первой леди США в период, предшествовавший второй инаугурации ее супруга, собрал в североамериканском прокате $7 млн в первые выходные. Кино фокусируется на 20 днях перед возвращением Трампа на пост президента в 2025 г. Премьера состоялась 29 января в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её