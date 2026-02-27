Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН
Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, возглавит заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Это будет первый случай, когда первая леди... будет председательствовать на заседании Совета безопасности», – сказал он прессе (цитата по «РИА Новости»).
1 февраля Bloomberg писал, что документальный фильм «Мелания» (Melania), посвященный жизни первой леди США в период, предшествовавший второй инаугурации ее супруга, собрал в североамериканском прокате $7 млн в первые выходные. Кино фокусируется на 20 днях перед возвращением Трампа на пост президента в 2025 г. Премьера состоялась 29 января в Кеннеди-центре в Вашингтоне.