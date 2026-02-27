Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

1 февраля Bloomberg писал, что документальный фильм «Мелания» (Melania), посвященный жизни первой леди США в период, предшествовавший второй инаугурации ее супруга, собрал в североамериканском прокате $7 млн в первые выходные. Кино фокусируется на 20 днях перед возвращением Трампа на пост президента в 2025 г. Премьера состоялась 29 января в Кеннеди-центре в Вашингтоне.