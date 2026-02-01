Документальный фильм о Мелании Трамп собрал $7 млн в первые выходные
Документальный фильм «Мелания» (Melania), повествующий о первой леди США в период, предшествовавший второй инаугурации ее супруга, собрал в североамериканском прокате $7 млн в первые выходные, передает Bloomberg.
Этот результат превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших сборы от $1–2 млн до $5 млн. Фильм, дистрибуцией которого занимается MGM Studios (принадлежит Amazon), вышел в 1778 кинотеатрах США и Канады.
Кинолента фокусируется на 20 днях перед возвращением Дональда Трампа на пост президента в 2025 г. Ее премьера состоялась 29 января в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Картина получила разные оценки: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг профессиональных критиков составляет всего 11%, в то время как зрители оценили ее на 99%. Как сообщал The Hollywood Reporter, это самый дорогой документальный фильм в истории: Amazon заплатил $40 млн за права и вложил еще $35 млн в маркетинг.
Режиссером выступил Бретт Ратнер, известный по боевикам «Час пик» и «Красный дракон». Это его первый проект после обвинений в сексуальных домогательствах в 2017 г., которые он отрицает.
На фоне выхода фильма в Лос-Анджелесе пришлось переставить автобусы с его рекламой из-за риска вандализма после повреждения нескольких билбордов, указывает агентство. Речь идет о действиях людей, не согласных с политикой администрации Трампа.