Путин поручил закрепить пособие за многодетными семьями при повышении дохода
Президент Владимир Путин дал поручение правительству внести изменения в законодательство, которые позволят многодетным семьям с 1 января 2026 г. повторно получать ежемесячное пособие на ребенка в случае, если средний доход такой семьи не превышает на 10% величину прожиточного минимума. Об этом сообщает Кремль.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть подготовлен до 1 июня.
Глава государства также попросил проконтролировать назначение пособий многодетным семьям и проследить за реализацией мер по продлению работы детсадов.
Мишустин во время отчета правительства в Госдуме о работе за 2025 г. сообщил, что ежегодной выплатой семьям с двумя и более детьми смогут воспользоваться более 4 млн российских семей. По его словам, прием заявлений на новую меру поддержки начнется в июне. Выплата станет частью комплекса решений, направленных на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости.