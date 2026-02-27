Путин поручил закрепить пособие за многодетными семьями при повышении дохода

Мишустин во время отчета правительства в Госдуме о работе за 2025 г. сообщил, что ежегодной выплатой семьям с двумя и более детьми смогут воспользоваться более 4 млн российских семей. По его словам, прием заявлений на новую меру поддержки начнется в июне. Выплата станет частью комплекса решений, направленных на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости.