Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Ежегодной выплатой многодетным семьям смогут воспользоваться 4 млн семей

Ведомости

Ежегодной выплатой семьям с двумя и более детьми смогут воспользоваться более 4 млн российских семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме о работе за 2025 г.

По его словам, прием заявлений на новую меру поддержки начнется в июне. Выплата станет частью комплекса решений, направленных на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости. «В ключевых национальных проектах предусмотрены меры, направленные на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости», – отметил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать семьи с низкими доходами. В частности, вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, индексируются материнский капитал и социальные пособия.

Также вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения в вузах, колледжах и научных организациях. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет. Кроме того, по словам Мишустина, пенсии по новому порядку были пересчитаны и увеличены для 400 000 матерей.

20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет многодетным семьям сохранять право на ежемесячное пособие при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь