Ежегодной выплатой многодетным семьям смогут воспользоваться 4 млн семей
Ежегодной выплатой семьям с двумя и более детьми смогут воспользоваться более 4 млн российских семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме о работе за 2025 г.
По его словам, прием заявлений на новую меру поддержки начнется в июне. Выплата станет частью комплекса решений, направленных на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости. «В ключевых национальных проектах предусмотрены меры, направленные на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости», – отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать семьи с низкими доходами. В частности, вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, индексируются материнский капитал и социальные пособия.
Также вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения в вузах, колледжах и научных организациях. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет. Кроме того, по словам Мишустина, пенсии по новому порядку были пересчитаны и увеличены для 400 000 матерей.
20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет многодетным семьям сохранять право на ежемесячное пособие при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом.