Путин утвердил сохранение пособий многодетных семей при росте доходов до 10%
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет многодетным семьям сохранять право на ежемесячное пособие при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе указано, что выплаты не будут прекращаться, если среднедушевой доход семьи превышает установленный в регионе прожиточный минимум не более чем на 10%.
Тему сохранения мер поддержки глава государства поднимал в декабре 2025 г. в ходе программы «Итоги года». Тогда он раскритиковал случаи, когда семьи лишаются выплат из-за небольшого роста доходов.
19 декабря 2025 г. во время прямой линии Путин выслушал обращение жительницы Тюмени, рассказавшей о сокращении или отмене социальной помощи при увеличении дохода семьи. Президент назвал такую практику ошибочной, подчеркнув, что она дестимулирует семьи и фактически наказывает их за стремление улучшить материальное положение.
24 декабря на встрече с членами правительства Путин поручил выработать гибкий механизм, который позволит многодетным не терять поддержку при росте доходов.