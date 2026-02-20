Путин утвердил сохранение пособий многодетных семей при росте доходов до 10%

19 декабря 2025 г. во время прямой линии Путин выслушал обращение жительницы Тюмени, рассказавшей о сокращении или отмене социальной помощи при увеличении дохода семьи. Президент назвал такую практику ошибочной, подчеркнув, что она дестимулирует семьи и фактически наказывает их за стремление улучшить материальное положение.