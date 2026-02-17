Госдума приняла закон о сохранении пособия для многодетных при повышении доходов
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о сохранении ежемесячного пособия для многодетных семей. Речь идет о ситуации, когда среднедушевой доход семьи превышает уровень регионального прожиточного минимума не более чем на 10%, сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«В настоящее время определён ряд условий, по которым семьям назначается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Вместе с тем от граждан поступали обращения с просьбой их пересмотреть.В частности, чтобы пособие сохранялось в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое повышение доходов», – написал он.
Володин напомнил, что этот вопрос рассматривался в том числе на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2025 г. По словам председателя ГД, правительство уже оценило количество детей, на которых распространятся новые правила. Пособия назначат более чем 231 000 россиян. Кроме того, законом вводится новое требование, согласно которому россиянам необходимо проживать в стране в статусе гражданина 5 лет и более для получения пособия в связи с рождением и воспитанием детей.
24 декабря Путин в ходе встречи с членами правительства призвал найти гибкое решение вопроса о получении единого пособия многодетными семьями. Он подчеркнул, что сейчас они теряют такую возможность, если у них повышаются доходы.