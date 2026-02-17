Госдума приняла закон о сохранении пособия для многодетных при повышении доходов

Володин напомнил, что этот вопрос рассматривался в том числе на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2025 г. По словам председателя ГД, правительство уже оценило количество детей, на которых распространятся новые правила. Пособия назначат более чем 231 000 россиян. Кроме того, законом вводится новое требование, согласно которому россиянам необходимо проживать в стране в статусе гражданина 5 лет и более для получения пособия в связи с рождением и воспитанием детей.