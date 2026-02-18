СФ одобрил закон о сохранении пособия многодетным семьям при превышении дохода

Согласно документу, многодетные родители смогут сохранить право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Размер единого пособия в этом случае составит 50% регионального прожиточного минимума на детей.