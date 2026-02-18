СФ одобрил закон о сохранении пособия многодетным семьям при превышении дохода
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, устанавливающий критерии сохранения ежемесячного пособия для многодетных семей. Трансляция заседания велась на Rutube-канале ведомства.
Согласно документу, многодетные родители смогут сохранить право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Размер единого пособия в этом случае составит 50% регионального прожиточного минимума на детей.
После подписания президентом закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. При этом решения об отказе в назначении пособия, принятые с 1 января 2026 г. из-за превышения дохода, будут пересмотрены в беззаявительном порядке.
19 декабря 2025 г. в ходе прямой линии президент Владимир Путин выслушал обращение жительницы Тюмени, которая рассказала, что при росте доходов семьи социальная поддержка со стороны государства сокращается или полностью отменяется. Глава государства назвал ошибкой подобные отказы. Он подчеркнул, что эта практика дестимулирует и фактически наказывает семьи за стремление улучшить свое материальное положение.
24 декабря Путин на встрече с членами правительства России поручил найти гибкое решение, при котором многодетные семьи не будут терять меры поддержки, когда у них повышаются доходы.