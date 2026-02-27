Газета
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, у главы государства на 27 февраля также запланированы встречи и внутренние совещания, которые будут носить публичный характер.

Предыдущее совещание с членами Совбеза Путин проводил 21 января. В начале мероприятия президент РФ ответил на вопросы о вступлении России в «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, а также о намерении Вашингтона получить контроль над Гренландией.

Тогда Путин поручил МИДу изучить предложение США о вступлении в «Совет мира» и проконсультироваться с партнерами по этому вопросу, а также заявил, что российская сторона готова направить новой организации $1 млрд из замороженных российских активов. Кроме того, российский лидер тогда выразил мнение, что США и Дания должны самостоятельно разрешить спор вокруг Гренландии без участия третьих стран.

