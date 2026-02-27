Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Тогда Путин поручил МИДу изучить предложение США о вступлении в «Совет мира» и проконсультироваться с партнерами по этому вопросу, а также заявил, что российская сторона готова направить новой организации $1 млрд из замороженных российских активов. Кроме того, российский лидер тогда выразил мнение, что США и Дания должны самостоятельно разрешить спор вокруг Гренландии без участия третьих стран.