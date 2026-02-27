Путин обсудил с членами Совбеза укрепление основ конституционного строя
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Рассматривались вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя, сообщается на сайте Кремля.
Был заслушан доклад министра юстиции Константина Чуйченко. Участие в совещании также приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие.
20 февраля Путин обсудил с членами Совбеза вопрос о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности. Он также попросил своего помощника Владимира Мединского и представителей Минобороны РФ доложить о результатах переговоров по украинскому урегулированию в Женеве.