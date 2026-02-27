МИД РФ заявил протест послу Финляндии из-за акции у российского посольства
В МИД России вызвали посла Финляндии в стране Марью Лиивалу. Ей заявлен протест в связи акцией перед российским посольством в Хельсинки, прошедшей 24 февраля, в ходе которой неизвестные сожгли государственный флаг РФ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Российская сторона расценила инцидент как кощунственное надругательство над государственным символом страны. В МИДе выразили недоумение по поводу того, что финские правоохранительные органы не предотвратили акцию.
Финляндской стороне направлено настоятельное требование принять все необходимые меры для выявления и привлечения виновных к ответственности, а также для предотвращения подобных экстремистских действий в отношении посольства РФ в будущем.
В 2022 г. во время массовых шествий по случаю Дня независимости Финляндии в Хельсинки также сожгли российский флаг. Москва тогда посчитала эти действия актом надругательства и потребовала привлечь к ответственности причастных.