Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ заявил протест послу Финляндии из-за акции у российского посольства

Ведомости

В МИД России вызвали посла Финляндии в стране Марью Лиивалу. Ей заявлен протест в связи акцией перед российским посольством в Хельсинки, прошедшей 24 февраля, в ходе которой неизвестные сожгли государственный флаг РФ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Российская сторона расценила инцидент как кощунственное надругательство над государственным символом страны. В МИДе выразили недоумение по поводу того, что финские правоохранительные органы не предотвратили акцию.

Финляндской стороне направлено настоятельное требование принять все необходимые меры для выявления и привлечения виновных к ответственности, а также для предотвращения подобных экстремистских действий в отношении посольства РФ в будущем.

В 2022 г. во время массовых шествий по случаю Дня независимости Финляндии в Хельсинки также сожгли российский флаг. Москва тогда посчитала эти действия актом надругательства и потребовала привлечь к ответственности причастных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте