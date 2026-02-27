МИД РФ заявил протест послу Финляндии из-за акции у российского посольства

В МИД России вызвали посла Финляндии в стране Марью Лиивалу. Ей заявлен протест в связи акцией перед российским посольством в Хельсинки, прошедшей 24 февраля, в ходе которой неизвестные сожгли государственный флаг РФ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.