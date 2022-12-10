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МИД рассказал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки

Ведомости

Во время массовых шествий по случаю Дня независимости Финляндии в Хельсинки сожгли российский флаг, Москва считает эти действия актом надругательства и требует привлечь к ответственности лиц, причастных к сожжению флага. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

По данным МИДа, инцидент с сожжением группой лиц государственного флага РФ в финской столице произошел 6 декабря.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — заявили в министерстве.

К финским властям, как отмечается, обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности. Кроме того, в России потребовали от Хельсинки принять меры по исключению в будущем «таких экстремистских выходок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных