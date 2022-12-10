МИД рассказал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки

Во время массовых шествий по случаю Дня независимости Финляндии в Хельсинки сожгли российский флаг, Москва считает эти действия актом надругательства и требует привлечь к ответственности лиц, причастных к сожжению флага. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.