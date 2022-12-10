МИД рассказал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки
Во время массовых шествий по случаю Дня независимости Финляндии в Хельсинки сожгли российский флаг, Москва считает эти действия актом надругательства и требует привлечь к ответственности лиц, причастных к сожжению флага. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
По данным МИДа, инцидент с сожжением группой лиц государственного флага РФ в финской столице произошел 6 декабря.
«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — заявили в министерстве.
К финским властям, как отмечается, обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности. Кроме того, в России потребовали от Хельсинки принять меры по исключению в будущем «таких экстремистских выходок».