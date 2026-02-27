Зеленский поддержал военную операцию США против Ирана

Несмотря на это, угроза удара США сохраняется. 22 февраля NYT писала, что Тегеран сейчас действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на продолжение дипломатического диалога по ядерной программе. Верховный лидер Ирана в связи с этим поручил разработать план на случай его убийства.