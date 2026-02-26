Газета
Глава МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США

Ведомости

США и Иран на переговорах в Женеве по иранскому ядерному досье добились «хорошего прогресса». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает агентство IRNA. 

Он охарактеризовал встречу как «самую тяжелую и продолжительную». По словам Арагчи, технические команды Ирана и США начнут консультации в Вене 2 марта.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди также написал в соцсети X, что переговоры  завершились «значительным прогрессом». Он добавил, что стороны намерены возобновить переговоры вскоре после консультаций в Вашингтоне и Тегеране. 

По информации аль-Бусаиди, встреча сторон на техническом уровне состоится на следующей неделе в Вене.

Телеканал Al Alam 26 февраля писал, что делегации Ирана и США продолжили непрямые переговоры в Женеве. Речь идет о втором этапе третьего раунда консультаций между сторонами. Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя Ирана передал, что в ходе переговоров Тегеран предложил временно приостановить обогащение урана.

Собеседник телеканала подчеркивал, что иранцы также выразили готовность сократить объемы обогащенного урана до низких уровней и поставить процесс под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

