Глава МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США
США и Иран на переговорах в Женеве по иранскому ядерному досье добились «хорошего прогресса». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает агентство IRNA.
Он охарактеризовал встречу как «самую тяжелую и продолжительную». По словам Арагчи, технические команды Ирана и США начнут консультации в Вене 2 марта.
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди также написал в соцсети X, что переговоры завершились «значительным прогрессом». Он добавил, что стороны намерены возобновить переговоры вскоре после консультаций в Вашингтоне и Тегеране.
По информации аль-Бусаиди, встреча сторон на техническом уровне состоится на следующей неделе в Вене.
Телеканал Al Alam 26 февраля писал, что делегации Ирана и США продолжили непрямые переговоры в Женеве. Речь идет о втором этапе третьего раунда консультаций между сторонами. Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя Ирана передал, что в ходе переговоров Тегеран предложил временно приостановить обогащение урана.
Собеседник телеканала подчеркивал, что иранцы также выразили готовность сократить объемы обогащенного урана до низких уровней и поставить процесс под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).