Глава МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США

Телеканал Al Alam 26 февраля писал, что делегации Ирана и США продолжили непрямые переговоры в Женеве. Речь идет о втором этапе третьего раунда консультаций между сторонами. Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя Ирана передал, что в ходе переговоров Тегеран предложил временно приостановить обогащение урана.