Главная / Политика /

Двое погибли и 38 человек ранены при сходе с рельсов трамвая в Милане

Ведомости

В центре Милана трамвай сошел с рельсов и врезался в здание. Погибли два человека, еще 38 получили ранения, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Инцидент произошел на улице Виале Витторио Венето. По предварительным данным, вагон на высокой скорости выехал на проезжую часть и протаранил стену дома. При сходе с рельсов трамвай задел несколько автомобилей, также повреждены светофор и витрина ресторана. Причины происшествия устанавливаются.

По данным Corriere della Sera, трамвай был новой модели Tramlink, которая начала курсировать по городу лишь несколько недель назад. Среди рассматриваемых версий происшествия – внезапное недомогание водителя или неисправность стрелочного механизма.

19 января сообщалось, что в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании погибли по меньшей мере 24 человека, а еще 73 пострадали. Тогда поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где со скоростью 200 км в час двигался поезд Alvia во встречном направлении.

