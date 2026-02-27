Двое погибли и 38 человек ранены при сходе с рельсов трамвая в Милане

19 января сообщалось, что в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании погибли по меньшей мере 24 человека, а еще 73 пострадали. Тогда поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где со скоростью 200 км в час двигался поезд Alvia во встречном направлении.