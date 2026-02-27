Число исков к Трампу после решения Верховного суда по пошлинам превысило 2000

Трамп намекнул, что администрация может возражать против возврата пошлин или, по крайней мере, не упрощать процесс для импортеров, которые выплатили более $170 млрд за последние 10 месяцев. «Думаю, это должно быть рассмотрено в суде», — заявил он после решения суда 20 февраля, предположив, что тяжбы могут затянуться на годы.