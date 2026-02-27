Число исков к Трампу после решения Верховного суда по пошлинам превысило 2000
После того как Верховный суд США признал большую часть глобальных торговых пошлин президента Дональда Трампа незаконными, число поданных против администрации исков превысило 2000. Как сообщает Bloomberg, за последние дни более 100 компаний, включая FedEx, Dyson и Dollar General, подали новые иски с требованием вернуть уплаченные средства.
Крупные публичные компании и известные бренды присоединились к волне судебных разбирательств. Среди новых истцов — FedEx, подавшая иск в понедельник, а также Dyson, Dollar General, Bausch & Lomb, Brooks Brothers и Sol de Janeiro USA. Подразделения косметического гиганта L'Oreal, обувных компаний On Holding и Skechers USA также требуют возмещения пошлин, уплаченных при импорте.
Верховный суд не вынес решения по вопросу возврата средств, оставив его на усмотрение Нью-Йоркского суда по международной торговле. В пятницу минюст должен представить позицию по дальнейшим шагам в первоначальном разбирательстве, что может прояснить скорость рассмотрения растущего числа исков.
Трамп намекнул, что администрация может возражать против возврата пошлин или, по крайней мере, не упрощать процесс для импортеров, которые выплатили более $170 млрд за последние 10 месяцев. «Думаю, это должно быть рассмотрено в суде», — заявил он после решения суда 20 февраля, предположив, что тяжбы могут затянуться на годы.
По данным Bloomberg, общее число исков уже превысило 2000, что создает значительную нагрузку на суд. Это лишь малая часть от сотен тысяч импортеров, которые платили признанные недействительными пошлины.
FedEx заявила, что «приняла необходимые меры для защиты прав компании как импортера» и в случае возврата пошлин перечислит средства грузоотправителям и потребителям, которые их фактически оплатили. Другие компании от комментариев отказались.
Если крупные корпорации могут маневрировать цепочками поставок или «принять» удар пошлин, малый бизнес не имеет такой гибкости, отмечает агентство. Иски от таких гигантов вроде FedEx создает дополнительный импульс для других фирм. «Когда руководители малого бизнеса видят иск крупной компании с собственными юристами и связями в Вашингтоне, они думают: "Возможно, они знают что-то, чего не знаю я"», — отметил адвокат Джейсон Кеннер. Кроме того, участие крупных игроков снижает страх компаний столкнуться с местью Белого дома, добавил юрист Дэвид Крэйвен.
Суд по международной торговле автоматически приостанавливал дела о пошлинах до решения Верховного суда. Теперь компании требуют возобновить процессы. Адвокаты указывают на прошлые заявления минюста о готовности вернуть средства с процентами. У суда есть опыт массовых возвратов — например, после отмены налога на обслуживание портов в 1998 г., хотя нынешний масштаб беспрецедентен, указывает Bloomberg.
Битва за возврат пошлин может спровоцировать новые споры — между импортерами и розничными сетями или потребителями. Так, житель Нью-Йорка подал коллективный иск против EssilorLuxottica, требуя компенсации за подорожание очков Ray-Ban из-за пошлин. Потребители не могут требовать возврата от таможни напрямую, а видные демократы в конгрессе призвали администрацию отправить чеки американским домохозяйствам.