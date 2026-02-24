Сможет ли Трамп продолжить торговые войны после поражения в Верховном суде

Но если исходить из того, что объявленные им взамен старых пошлины уже действуют или скоро начнут действовать, то Трамп использует закон о торговле 1974 г., на который не распространяется недавнее решение Верховного суда. Но в отличие от IEEPA применение этого документа займет больше времени и может иметь более ограниченный характер. Например, он подразумевает проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин. Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Пошлины, введенные по части 122, могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней. Другая проблема состоит в том, что максимальная ставка пошлины по разделу 122 не может превышать 15% и может быть оспорена в суде. Другая проблема – правовая.