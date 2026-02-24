Сможет ли Трамп продолжить торговые войны после поражения в Верховном суде

Сможет ли Трамп продолжить торговые войны после поражения в Верховном судеАльтернативные инструменты тоже можно оспорить, а достигнутые сделки – саботировать
Погранично-таможенная служба США перестанет взимать пошлины, введенные на основе закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA), 24 февраля. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Это произошло после решения Верховного суда США от 20 февраля признать все пошлины, инициированные администрацией президента Дональда Трампа на основе IEEPA, незаконными. Это касается и так называемых зеркальных пошлин, о которых он объявил в апреле 2025 г.
Старые пошлины – новые правила
Несмотря на это, Трамп нашел способ частично сохранить свои пошлины. В тот же день во время выступления перед губернаторами он заявил: «В немедленном порядке все тарифы, введенные по соображениям национальной безопасности в соответствии с разделом 232 (здесь и далее – закона о торговле. – «Ведомости»), и все существующие тарифы в соответствии с разделом 301 остаются в силе. Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10% в соответствии с разделом 122, сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются».
Позже в тот же день на сайте Белого дома опубликовали два документа: приказ о «прекращении действия части пошлин» и прокламацию о «введении временного импортного сбора для преодоления фундаментальных проблем международных расчетов». Согласно последнему документу, этот сбор составляет 10%. В отличие от приказа прокламация не всегда носит прямой обязательный характер и в большинстве случаев имеет декларативное или информационное значение. В своей соцсети Truth Social 21 февраля он анонсировал повышение этой ставки уже с 10 до 15%, но уточнил: «В течение следующих нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет в действие новые и юридически допустимые пошлины».
Но если исходить из того, что объявленные им взамен старых пошлины уже действуют или скоро начнут действовать, то Трамп использует закон о торговле 1974 г., на который не распространяется недавнее решение Верховного суда. Но в отличие от IEEPA применение этого документа займет больше времени и может иметь более ограниченный характер. Например, он подразумевает проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин. Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Пошлины, введенные по части 122, могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней. Другая проблема состоит в том, что максимальная ставка пошлины по разделу 122 не может превышать 15% и может быть оспорена в суде. Другая проблема – правовая.
Одновременно с этим ставка потенциально может быть увеличена на основании разделов 201, 232, 301 и 338, но каждый из них подразумевает разную процедуру и обоснование. Стоит уточнить, что объявленная Трампом средняя мировая ставка в 15% будет взиматься дополнительно к уже взимаемым пошлинам по разделам 232 и 301, на которые не распространялось решение суда.
Компании против Трампа
Тем не менее сложности для администрации не ограничиваются поиском нового правового обоснования для пошлин. Признание мер, введенных по IEEPA, незаконными открыло двери для потенциальных судебных исков со сторон американских и международных компаний. Фактически они теперь вправе потребовать возмещения ущерба, связанного с уплатой пошлин. По данным агентства Bloomberg, общая сумма, подлежащая возмещению, может превышать $170 млрд. По разным данным, она находится в диапазоне от $130 млрд до $170 млрд (исходя из того, как проводить расчеты).
До вынесения Верховным судом своего решения больше 1500 компаний успели обратиться в суд. Общее количество таких компаний теоретически, по данным телеканала CNN, может достигнуть 300 000. Трамп, в свою очередь, еще 20 февраля подчеркнул, что любому возмещению будет предшествовать серьезное противостояние в суде «в течение следующих пяти лет».
Помимо компаний на возмещение ущерба могут рассчитывать и обычные граждане. Например, губернаторы-демократы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Иллинойса Джей Прицкер (считаются вероятными претендентами на участие в борьбе за демократическую номинацию на президентских выборах 2028 г.) потребовали от Трампа выплатить каждой американской семье больше $1700 из-за повышения цен вследствие пошлин.
Мир против Трампа
Но обычные граждане и компании не единственные, кто может попытаться воспользоваться поражением Трампа в Верховном суде. За то время, что действовало большинство пошлин, Трампу удалось достичь нескольких крупных торговых сделок. Это касается наиболее крупных американских торговых партнеров, как Китай (перемирие по пошлинам), Евросоюз (ЕС) и Индия (проект-план торговой сделки). Если говорить конкретно о торговых соглашениях, то их число пока составляет семь (Аргентина, Бангладеш, Гватемала, Сальвадор, Камбоджа, Малайзия и Тайвань), рамочных соглашений – 12 (включая Индию, ЕС и Великобританию).
Несмотря на это, например, 22 февраля, через два дня после решения Верховного суда, источники телеканала CNBC сообщили о планах индийской делегации перенести свой визит в Вашингтон для согласования основных пунктов рамочного соглашения. В новых условиях ставка пошлины для Индии в 15% не достигает и 18%, предусмотренных проектом соглашения с США. На этом фоне источники Bloomberg в Европарламенте заявили о намерении еврочиновников также отложить процесс ратификации торгового соглашения с США, условия которого были согласованы летом 2025 г. Для ЕС после решения Верховного суда средняя ставка составляет 15%. Кроме того, продолжают действовать точечные пошлины на европейские алюминий и сталь по закону о расширении торговых полномочий 1962 г. (тоже не подпадает под недавнее решение Верховного суда).
В минторге Китая подчеркнули, что тоже оценивают ситуацию после решения Верховного суда. Согласно официальному заявлению, Китай последовательно выступает против любых форм одностороннего повышения тарифов и неоднократно подчеркивал, что в торговой войне не бывает победителей, а у протекционизма нет будущего. До решения суда средневзвешенная ставка пошлины в отношении Китая составляла чуть выше 30% (20% по IEEPA, где 10% – зеркальные пошлины + 10% за фентанил).
Трамп, понимая возможные негативные последствия для его торговой дипломатии, пригрозил 23 февраля всем странам, «играющим в игры», более высокими пошлинами.
Суд помог Китаю
КНР становится очевидным выгодоприобретателем решения суда, теперь их переговорная позиция сравнительно сильнее, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По мнению эксперта, у многих американских партнеров может возникнуть и возникнет желание тянуть время, ожидая новых судебных исков или истечения 150 дней, на которые Трамп имеет право ввести пошлины по закону 1974 г. Что касается влияния изменений в тарифной политике на цены внутри США, то резкого снижения цен, уменьшения инфляции ожидать не стоит, считает он.
Несмотря на попытки Трампа удержать ситуацию, китайская переговорная позиция явно усилилась, согласен заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Он подчеркнул, что Китай понимает ограниченность инструментария Трампа и поэтому может пересмотреть свою торговую и переговорную стратегию. Говоря о влиянии на цены, эксперт подчеркнул, что повышение цен будет, но незначительное.