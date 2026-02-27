Число погибших при попадании ракеты по школе на юге Ирана выросло до 60
Число учеников, погибших при ударе по школе в Минабе на юге Ирана, возросло до 60. Об этом сообщил официальный представитель иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур в соцсети X. Еще 80 человек пострадали.
«Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов», – написал он в соцсети X (цитата по «РИА Новости»).
28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. Государственное телевидение Ирана IRIB распространило заявление о том, что Тегеран нанес удары по четырем базам США в отместку за американские атаки на иранские объекты.