ЛДПР предложила запретить комиссии при переводах в фонды поддержки СВО

Ведомости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно запретить взимание комиссий при переводах граждан в фонды помощи участникам спецоперации. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам парламентария, в партию поступает много жалоб на удержание комиссий с таких платежей. Даже небольшие суммы при массовых переводах могут накапливаться в значительные средства, которые могли бы быть направлены на помощь бойцам.

«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей. Предложим Центральному банку России совместно проработать механизмы реализации данной инициативы», – сказал Слуцкий.

12 февраля заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов сообщил «Ведомостям», что фонд ведет переговоры с рядом компаний, которые сами вышли с инициативой помочь бойцам.

Ранее крупные пожертвования уже поступили от предприятий, перешедших под управление России. В феврале российское подразделение датской Rockwool перечислило 600 млн руб. в «Народный фронт».  Производитель алюминиевых банок «Кэн-пак» (бывший актив американской CanPack Group) направил фонду 500 млн руб. на поддержку участников СВО. В январе президент подписал указ о передаче предприятий компании «Стальэлемент».

