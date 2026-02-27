Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минэкономразвития: пострадавших среди россиян в Иране нет

Ведомости

В Иране в настоящее время могут находиться от 50 до 100 российских туристов. Пострадавших среди россиян в Иране нет. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Минэкономразвития России в Иране Рифат Асанов.

Асанов призвал туристов в экстренных случаях обращаться в посольство.

Воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления на фоне атак Израиля, пишет «РИА Новости». Российские авиакомпании при поддержке Минтранса и Росавиации корректируют расписание рейсов из-за закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока.

Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану, поразив десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь