Минэкономразвития: пострадавших среди россиян в Иране нет
В Иране в настоящее время могут находиться от 50 до 100 российских туристов. Пострадавших среди россиян в Иране нет. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Минэкономразвития России в Иране Рифат Асанов.
Асанов призвал туристов в экстренных случаях обращаться в посольство.
Воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления на фоне атак Израиля, пишет «РИА Новости». Российские авиакомпании при поддержке Минтранса и Росавиации корректируют расписание рейсов из-за закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока.
Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану, поразив десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.