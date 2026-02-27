Генконсул: данных о пострадавших россиянах в Дубае нет

МИД ОАЭ осудил ракетные удары Ирана, нацеленные на страну и ряд государств региона. В Абу-Даби квалифицировали эти действия как вопиющее нарушение национального суверенитета и грубое несоблюдение международного права и Устава ООН. Там подчеркнули, что посягательство на суверенитет любой страны представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности всего региона.