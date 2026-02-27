Газета
Генконсул: данных о пострадавших россиянах в Дубае нет

Ведомости

Информации о пострадавших российских гражданах в Дубае не поступало. Об этом заявил «РИА Новости» генеральный консул России Максим Владимиров.

28 февраля ТАСС со ссылкой на очевидца писал, что ракета упала в элитном районе Палм-Джумейра в Дубае рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm. По словам собеседника агентства, возле отеля произошел сильный взрыв, возник пожар, в небо поднимался огромный столб черного дыма. Продолжает работать система противовоздушной обороны.

В этот же день в Абу-Даби прозвучала серия взрывов. На фоне происходящего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о закрытии своего воздушного пространства.

МИД ОАЭ осудил ракетные удары Ирана, нацеленные на страну и ряд государств региона. В Абу-Даби квалифицировали эти действия как вопиющее нарушение национального суверенитета и грубое несоблюдение международного права и Устава ООН. Там подчеркнули, что посягательство на суверенитет любой страны представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности всего региона.

