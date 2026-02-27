При падении иранской ракеты в Дубае пострадали четыре человека

В этот же день в Абу-Даби прогремела серия взрывов. На фоне происходящего Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего воздушного пространства. МИД страны осудил иранские ракетные удары. В Абу-Даби квалифицировали действия Ирана как вопиющее нарушение национального суверенитета и грубое несоблюдение международного права и Устава ООН.