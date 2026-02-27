Газета
При падении иранской ракеты в Дубае пострадали четыре человека

Власти Дубая подтвердили информацию о пожаре в результате падения иранской ракеты в элитном районе Палм-Джумейра. При инциденте пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Об этом сообщает Dubai Media Office в соцсети X.

На место происшествия направились группы экстренного реагирования, его оцепили. Сейчас пожар локализован. Власти принимают необходимые меры для защиты населения. Безопасность и благополучие жителей и гостей города остаются главным приоритетом.

Власти призвали население сохранять спокойствие и полагаться только на информацию из официальных источников.

28 февраля сообщалось, что ракета упала в Палм-Джумейра в Дубае рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm. Возле отеля произошел сильный взрыв, начался пожар, в небо поднимался огромный столб черного дыма.

Генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров заявил об отсутствии информации о пострадавших российских гражданах в городе.

В этот же день в Абу-Даби прогремела серия взрывов. На фоне происходящего Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего воздушного пространства. МИД страны осудил иранские ракетные удары. В Абу-Даби квалифицировали действия Ирана как вопиющее нарушение национального суверенитета и грубое несоблюдение международного права и Устава ООН.

