При падении иранской ракеты в Дубае пострадали четыре человека
Власти Дубая подтвердили информацию о пожаре в результате падения иранской ракеты в элитном районе Палм-Джумейра. При инциденте пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Об этом сообщает Dubai Media Office в соцсети X.
На место происшествия направились группы экстренного реагирования, его оцепили. Сейчас пожар локализован. Власти принимают необходимые меры для защиты населения. Безопасность и благополучие жителей и гостей города остаются главным приоритетом.
Власти призвали население сохранять спокойствие и полагаться только на информацию из официальных источников.
28 февраля сообщалось, что ракета упала в Палм-Джумейра в Дубае рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm. Возле отеля произошел сильный взрыв, начался пожар, в небо поднимался огромный столб черного дыма.
Генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров заявил об отсутствии информации о пострадавших российских гражданах в городе.
В этот же день в Абу-Даби прогремела серия взрывов. На фоне происходящего Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего воздушного пространства. МИД страны осудил иранские ракетные удары. В Абу-Даби квалифицировали действия Ирана как вопиющее нарушение национального суверенитета и грубое несоблюдение международного права и Устава ООН.