Politico: в НАТО признали провал ускоренных поставок оружия Киеву

В этих условиях европейские страны пытаются находить способы поддержки и развития собственных оборонных производств, вступая в новые партнерства. Одним из примеров является совместный проект американского разработчика Patriot – компании Raytheon – и европейского концерна MBDA по строительству завода по производству Patriot в Германии. Ожидается, что предприятие начнет поставлять перехватчики к 2027 г. Эксперты отмечают, что подобные совместные проекты, возможно, и есть самый ощутимый результат работы PURL, даже если сами вооружения поступят на поле боя нескоро.