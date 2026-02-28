Politico: в НАТО признали провал ускоренных поставок оружия Киеву
Механизм ускоренных военных поставок Украине, запущенный НАТО летом 2025 г., фактически пробуксовывает, пишет Politico. Оборонная промышленность не справляется с запросами, а бюрократические процедуры остаются медленными. Особенно остро это сказывается на критически важных для Киева системах противовоздушной обороны (ПВО).
Программа, известная как PURL (приоритизированный список потребностей Украины), задумывалась как способ обойти политическую неопределенность в США по вопросу финансирования ВСУ. Схема предполагала, что европейские страны будут платить Вашингтону за оружие из американских запасов, гарантируя его бесперебойное поступление. Однако, как пишет издание, спустя семь месяцев работы выяснилось, что промышленность не в состоянии ускорить выпуск продукции, а процессы согласования не сократились.
Главный дефицит – перехватчики для ЗРК Patriot и системы средней дальности NASAMS. Задержки со стороны производителей и длительный цикл закупок в США продолжают сводить на нет многие усилия, пишет издание.
Ситуацию усугубляет то, что у самих США нет значительных излишков ПВО, а ежедневная потребность Украины в перехватчиках чрезвычайно высока. Производство ракет Patriot в США наращивается, но оно все еще далеко от покрытия глобального спроса.
В этих условиях европейские страны пытаются находить способы поддержки и развития собственных оборонных производств, вступая в новые партнерства. Одним из примеров является совместный проект американского разработчика Patriot – компании Raytheon – и европейского концерна MBDA по строительству завода по производству Patriot в Германии. Ожидается, что предприятие начнет поставлять перехватчики к 2027 г. Эксперты отмечают, что подобные совместные проекты, возможно, и есть самый ощутимый результат работы PURL, даже если сами вооружения поступят на поле боя нескоро.
В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что программа закупки вооружений PURL обеспечивает около 90% ракет для украинской системы противовоздушной обороны.