Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану
Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану, сообщило управление аэропортов.
В ведомстве уточнили, что все гражданские аэропорты временно прекратили работу: взлеты и посадки приостановлены. Пассажиров просят не приезжать в аэропорты и следить за обновлениями информации от авиакомпаний.
Утром 28 февраля Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Как сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац, в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по Израилю. По данным агенства Fars, в Тегеране прозвучали несколько взрывов. Иностранные источники сообщают о совместной атаке США и Израиля.