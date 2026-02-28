Газета
Главная / Политика /

Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану

Ведомости

Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану, сообщило управление аэропортов.

В ведомстве уточнили, что все гражданские аэропорты временно прекратили работу: взлеты и посадки приостановлены. Пассажиров просят не приезжать в аэропорты и следить за обновлениями информации от авиакомпаний.

Утром 28 февраля Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Как сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац, в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по Израилю. По данным агенства Fars, в Тегеране прозвучали несколько взрывов. Иностранные источники сообщают о совместной атаке США и Израиля.

