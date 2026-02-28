Fars: Израиль и США нанесли несколько ударов по городам Ирана

Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар превентивным. Он также заявил, что в ближайшее время ожидается ответный иранский ракетный и беспилотный удар.