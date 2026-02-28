Fars: Израиль и США нанесли несколько ударов по городам Ирана
Звуки взрывов были слышны в Исфахане, Куме, Карадже и Керманшахе, сообщают корреспонденты агентства Fars.
Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар превентивным. Он также заявил, что в ближайшее время ожидается ответный иранский ракетный и беспилотный удар.
В Израиле введен режим чрезвычайного положения. Министр транспорта Мири Регев распорядилась закрыть воздушное пространство Израиля для гражданских рейсов.
The New York Times сообщает, что в атаках на Иран принимают участие США. По информации Associated Press, одна из атак Израиля была направлена на офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранское государственное телевидение подтвердило, что в офисе произошел взрыв.