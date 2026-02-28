Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Fars: Израиль и США нанесли несколько ударов по городам Ирана

Ведомости

Звуки взрывов были слышны в Исфахане, Куме, Карадже и Керманшахе, сообщают корреспонденты агентства Fars.

Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар превентивным. Он также заявил, что в ближайшее время ожидается ответный иранский ракетный и беспилотный удар.

В Израиле введен режим чрезвычайного положения. Министр транспорта Мири Регев распорядилась закрыть воздушное пространство Израиля для гражданских рейсов.

The New York Times сообщает, что в атаках на Иран принимают участие США. По информации Associated Press, одна из атак Израиля была направлена ​​на офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранское государственное телевидение подтвердило, что в офисе произошел взрыв.

Читайте также:Израиль и США атаковали Иран. Главное
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте